Kierowca Ferrari Charles Leclerc uzyskał najlepszy czas w pierwszym treningu Grand Prix USA w Austin. Monakijczyk wyprzedził reprezentanta Red Bulla Maxa Verstappena o 0,084 sekundy, informuje BBC Sport.

Wyniki pierwszego treningu

Trzeci wynik uzyskał kierowca McLarena Lando Norris, a czwarty był reprezentant Mercedesa George Russell. Kierowca Mercedesa Kimi Antonelli zajął piąte miejsce, tracąc do czasu Leclerca 0,481 sekundy. Szósty był Lewis Hamilton z Ferrari, a siódme miejsce zajął kierowca McLarena Oscar Piastri.

Dla Antonellego ten weekend wyścigowy jest pierwszym, podczas którego może on przed czasem zdobyć swój pierwszy tytuł mistrza świata. Aby tego dokonać, musi wygrać wyścig w Austin, podczas gdy Russell musi ukończyć go poniżej ósmego miejsca, a Hamilton — poniżej czwartego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Aktualizacje Ferrari i Mercedesa

Mercedes przywrócił oba bolidy do zaktualizowanej specyfikacji, którą zespół zaprezentował w Malezji dwa wyścigi temu. W zespole uważają, że aktualizacja ma dodatkowy potencjał, jednak wciąż szukają ustawień, które pozwolą go w pełni wykorzystać. W Mercedesie liczą, że zwykły weekend z trzema treningami pomoże zoptymalizować pracę bolidów.

Ferrari również przywiozło do Austin aktualizację, której podstawą jest nowa podłoga. Leclerc i Hamilton nie spodziewają się znaczącego efektu tej modernizacji. Hamilton ocenił jej zysk na mniej niż jedną dziesiątą sekundy i zasugerował, że konkurencyjność Ferrari może zależeć od tego, na ile tor odpowiada charakterystyce bolidu.

Czytaj nas na