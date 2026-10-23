Пилот Ferrari Шарль Леклер стал самым быстрым в первой практике Гран-при США в Остине. Монегаск опередил представителя Red Bull Макса Ферстаппена на 0,084 секунды, сообщает BBC Sport.

Результаты первой практики

Третий результат показал пилот McLaren Ландо Норрис, четвертым стал представитель Mercedes Джордж Расселл. Пилот Mercedes Кими Антонелли занял пятое место, уступив времени Леклера 0,481 секунды. Шестым стал Льюис Хэмилтон из Ferrari, а седьмое место занял пилот McLaren Оскар Пиастри.

Для Антонелли этот гоночный уикенд стал первым, в котором он может досрочно завоевать свой первый титул чемпиона мира. Для этого ему необходимо выиграть гонку в Остине, тогда как Расселл должен финишировать ниже восьмого места, а Хэмилтон — ниже четвертого.

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Обновления Ferrari и Mercedes

Mercedes вернула оба болида к обновленной спецификации, которую команда представила в Малайзии две гонки назад. В команде считают, что обновление обладает дополнительным потенциалом, однако все еще ищут настройки, которые позволят полностью его использовать. В Mercedes рассчитывают, что обычный уикенд с тремя тренировками поможет оптимизировать работу машин.

Ferrari также привезла в Остин обновление, основой которого является новое днище. Леклер и Хэмилтон не ожидают значительного эффекта от этой модернизации. Хэмилтон оценил ее прирост менее чем в одну десятую секунды и предположил, что конкурентоспособность Ferrari может зависеть от того, насколько трасса соответствует характеристикам болида.

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