Пілот Ferrari Леклер очолив першу практику Гран-прі США — BBC Sport

Пілот Ferrari Шарль Леклер став найшвидшим у першій практиці Гран-прі США в Остіні. Монегаск випередив представника Red Bull Макса Ферстаппена на 0,084 секунди, повідомляє BBC Sport.

Результати першої практики

Третій результат показав пілот McLaren Ландо Норріс, четвертим став представник Mercedes Джордж Расселл. Пілот Mercedes Кімі Антонеллі посів п’яте місце, поступившись часу Леклера 0,481 секунди. Шостим став Льюїс Гамільтон із Ferrari, а сьоме місце посів пілот McLaren Оскар Піастрі.

Для Антонеллі цей гоночний вікенд став першим, у якому він може достроково здобути свій перший титул чемпіона світу. Для цього йому необхідно виграти гонку в Остіні, тоді як Расселл має фінішувати нижче восьмого місця, а Гамільтон — нижче четвертого.

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Оновлення Ferrari та Mercedes

Mercedes повернула обидва боліди до оновленої специфікації, яку команда представила в Малайзії дві гонки тому. У команді вважають, що оновлення має додатковий потенціал, однак ще шукають налаштування, які дадуть змогу повністю його використати. У Mercedes розраховують, що звичайний вікенд із трьома тренуваннями допоможе оптимізувати роботу машин.

Ferrari також привезла до Остіна оновлення, основою якого є нове днище. Леклер і Гамільтон не очікують значного ефекту від цієї модернізації. Гамільтон оцінив її приріст менш ніж у десяту секунди та припустив, що конкурентоспроможність Ferrari може залежати від того, наскільки траса відповідає характеристикам боліда.

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