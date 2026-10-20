针对 Plex 服务器的攻击安装挖矿程序和代理软件——Ars Technica
攻击者正积极利用 Plex Media Server 中近期修复的漏洞，向设备植入恶意软件，其中包括加密货币挖矿程序和住宅代理软件。Ars Technica报道称，消息援引一名安全研究员。
由四个漏洞组成的攻击链
在上个月初，Plex 修复了其媒体服务器中的四个漏洞。三周后，五个 CVE 被披露，其中一个的严重性评分为 10 分中的 8.6 分。一名研究员发布了一个结合四个漏洞的漏洞利用程序，可在运行存在漏洞版本 Plex 的设备上远程执行代码。他将这一攻击链命名为 Plex2Shell。
另一名研究员创建了一个蜜罐——用于追踪攻击尝试的模拟 Plex 服务器。仅在一天之内，他就记录到对该服务器的活跃扫描，随后还发现了成功感染设备的尝试。
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受感染设备上的挖矿程序和代理
据该研究员称，其中一个恶意组件利用设备的计算资源挖掘加密货币，并将其发送至攻击者的钱包。另一个组件会将受感染设备变成住宅代理：用户可以通过该设备将自己的互联网流量发送到最终资源，同时隐藏其来源。
已发布的概念验证包括多个阶段，其中包括无需身份验证的 SSRF 攻击、通过回环接口访问、窃取安全令牌，以及投递和执行载荷。该漏洞利用程序的作者表示，他在开发过程中积极使用了人工智能，但有关寻找和确定漏洞优先级的决定由他独立作出。
给用户的建议
建议 Plex 用户确认服务器已安装 1.43.3 版本。更新可以设置为自动进行，也可以手动安装。最安全的选择是将对媒体服务器的访问限制在本地网络内，而不将其暴露于互联网。如果服务器可从互联网访问，文章建议考虑使用反向代理而非标准的 32400 端口，并使用安全的 Plex 应用程序和可靠的密码。