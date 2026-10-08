英国谢菲尔德大学和约克大学的研究人员首次获得了两条并排排列、沟槽对齐的DNA双螺旋的详细图像。这种结构类似拉链的齿，并证实了一项在20多年前提出的假说，ScienceAlert报道。

在液体中观察到DNA沟槽

研究团队使用高分辨率原子力显微镜，在液体环境中研究分子表面。这种方法能够区分沿DNA呈螺旋状延伸的大沟和小沟，并记录两条分子中它们紧密对齐的情况。

在存在镍离子的情况下，研究人员获得了单个沟槽最详细的图像。他们还研究了分子与镁离子和钙离子在更大区域内的相互作用，并利用计算机建模分析这种接近是如何形成的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

离子在分子之间形成桥梁

DNA带有负电荷，因此其分子会彼此排斥。根据建模结果，带有双正电荷的离子能够在相邻螺旋之间形成盐桥。当小沟对齐时，形成的接触最为牢固：离子能够穿过两者之间的间隙与两个分子相互作用。

DNA序列也会影响这类接触的稳定性。特别是在存在镍离子时，特别稳定的相互作用与短序列GTAC有关。建模显示，镁和钙同样能够稳定对齐的分子对，但不同类型离子的离子桥网络有所不同。

研究作者认为，这一机制可能有助于研究细胞中DNA的压缩，以及遗传重组过程中相应区域接近的初始阶段。同时，实验是在受控实验室条件下使用纯化DNA进行的，此类相互作用在活细胞中的作用仍有待确定。该研究发表于《Nucleic Acids Research》期刊。

关注我们在