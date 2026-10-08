阿拉伯联合酋长国已完成一枚10公斤探测器的研制，该探测器用于“阿联酋小行星带任务”（Emirates Mission to the Asteroid Belt）。据《自然》报道，它计划于2035年与呈红色的小行星Justicia相撞。

发射计划于2028年进行

该探测器在阿联酋设计和制造。随后它将被运往科罗拉多大学博尔德分校，合作伙伴将在那里将其与主航天器MBR Explorer进行集成。该任务计划于2028年3月发射。

MBR Explorer将利用能够远程分析材料成分的相机和光谱仪研究六颗小行星。该航天器还将观测金星和火星，之后再向Justicia发送这枚小型探测器。

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关于Justicia已知的信息

Justicia位于火星和木星之间。它不寻常的红色可能表明存在更具太阳系遥远区域特征的材料。阿布扎比技术创新研究所推进与空间研究中心首席研究员埃利亚斯·楚察尼斯指出，如果这颗小行星起源于太阳系外部区域，后来又向更近处移动，它可能为太阳系的形成和水的起源提供信息。

这将是阿联酋继Hope轨道器之后的第二次星际任务。Hope经过六年研发后于2021年抵达火星。技术创新研究所负责人纳吉瓦·阿拉杰表示，探测器的建成表明该国在空间科学和技术方面的自主性不断增强：与其部件在与合作伙伴协作中制造的Hope不同，阿联酋独立研制了用于新任务的探测器。

阿联酋航天局局长艾哈迈德·贝尔胡尔·法拉西表示，在2014年宣布火星任务后，报读STEM专业的学生人数增长了30%。他说，2015年至2025年间，阿联酋开设航空航天工程和空间学科课程的大学数量约增加了一倍。

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