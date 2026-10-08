В Объединенных Арабских Эмиратах завершили создание 10-килограммового зонда для миссии к поясу астероидов Emirates Mission to the Asteroid Belt. В 2035 году он должен столкнуться с красноватым астероидом Justicia, сообщает Nature.

Запуск запланирован на 2028 год

Зонд спроектировали и построили в ОАЭ. Теперь его доставят в Университет Колорадо в Боулдере, где партнеры интегрируют его с основным космическим аппаратом MBR Explorer. Запуск миссии запланирован на март 2028 года.

MBR Explorer должен исследовать шесть астероидов с помощью камер и спектрометров, которые позволяют дистанционно анализировать состав материалов. Аппарат также будет наблюдать Венеру и Марс, прежде чем отправит небольшой зонд к Justicia.

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Что известно о Justicia

Justicia расположен между Марсом и Юпитером. Его необычный красный цвет может указывать на наличие материалов, более характерных для удаленных областей Солнечной системы. Главный исследователь Центра исследований двигательных систем и космоса Technology Innovation Institute в Абу-Даби Элиас Цуцанис отметил: если астероид происходит из внешних областей Солнечной системы и позднее переместился ближе, он может дать сведения о формировании Солнечной системы и происхождении воды.

Это будет вторая межпланетная миссия ОАЭ после орбитального аппарата Hope, который достиг Марса в 2021 году после шести лет разработки. Руководительница Technology Innovation Institute Наджва Аарадж заявила, что создание зонда свидетельствует о росте самостоятельности страны в космической науке и технологиях: в отличие от Hope, компоненты которого создавались в сотрудничестве с партнерами, зонд для новой миссии ОАЭ разработали самостоятельно.

Глава Космического агентства ОАЭ Ахмад Белхул Аль-Фаласи сообщил, что после объявления марсианской миссии в 2014 году количество студентов, поступающих на специальности STEM, выросло на 30%. По его словам, в 2015–2025 годах число университетов ОАЭ с программами по аэрокосмической инженерии и космическим дисциплинам примерно удвоилось.

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