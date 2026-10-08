W Zjednoczonych Emiratach Arabskich ukończono budowę 10-kilogramowej sondy dla misji Emirates Mission to the Asteroid Belt. W 2035 roku ma ona zderzyć się z czerwonawą asteroidą Justicia, informuje Nature.

Start zaplanowano na 2028 rok

Sondę zaprojektowano i zbudowano w ZEA. Teraz zostanie ona dostarczona na Uniwersytet Kolorado w Boulder, gdzie partnerzy zintegrują ją z głównym statkiem kosmicznym MBR Explorer. Start misji zaplanowano na marzec 2028 roku.

MBR Explorer ma zbadać sześć asteroid za pomocą kamer i spektrometrów, które umożliwiają zdalną analizę składu materiałów. Aparat będzie również obserwować Wenus i Marsa, zanim wyśle małą sondę do asteroidy Justicia.

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Co wiadomo o Justicia

Justicia znajduje się między Marsem a Jowiszem. Jej nietypowy czerwony kolor może wskazywać na obecność materiałów bardziej charakterystycznych dla odleglejszych obszarów Układu Słonecznego. Główny badacz Centrum Badań Napędów i Przestrzeni Kosmicznej Technology Innovation Institute w Abu Zabi, Elias Tsoutsanis, zaznaczył, że jeśli asteroida pochodzi z zewnętrznych obszarów Układu Słonecznego i później przemieściła się bliżej, może dostarczyć informacji o formowaniu się Układu Słonecznego i pochodzeniu wody.

Będzie to druga międzyplanetarna misja ZEA po orbiterze Hope, który dotarł do Marsa w 2021 roku po sześciu latach prac rozwojowych. Szefowa Technology Innovation Institute, Najwa Aaraj, oświadczyła, że stworzenie sondy świadczy o rosnącej samodzielności kraju w nauce i technologiach kosmicznych: w przeciwieństwie do Hope, którego komponenty powstawały we współpracy z partnerami, sondę do nowej misji ZEA opracowały samodzielnie.

Szef Agencji Kosmicznej ZEA Ahmad Belhoul Al Falasi poinformował, że po ogłoszeniu misji marsjańskiej w 2014 roku liczba studentów rozpoczynających studia na kierunkach STEM wzrosła o 30%. Według niego w latach 2015–2025 liczba uniwersytetów w ZEA oferujących programy z inżynierii lotniczej i kosmicznej oraz dyscyplin kosmicznych w przybliżeniu się podwoiła.

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