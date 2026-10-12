Google zaprezentował Fitbit Edge, nowy tracker fitness w linii Fitbit, pozycjonowany między Fitbit Air a Pixel Watch. Urządzenie kosztuje 179,99 dolara i łączy smukłą formę opaski Fitbit Air z 1,34-calowym wyświetlaczem OLED, informuje TechCrunch.

Ekran i funkcje treningowe

Na wyświetlaczu Fitbit Edge można przeglądać wskazówki nawigacyjne, powiadomienia, prognozę pogody oraz sterować odtwarzaniem muzyki. Według Google urządzenie potrafi automatycznie rozpoznawać i rejestrować do 100 rodzajów aktywności, w tym bieganie, jazdę na rowerze i chodzenie. Tracker obsługuje także ponad 50 trybów treningowych i może wyświetlać podpowiedzi podczas ćwiczeń — na przykład proponować zwiększenie intensywności lub zrobienie przerwy.

Firma twierdzi, że wbudowany GPS w Fitbit Edge jest o 40% dokładniejszy niż w poprzedniej generacji. Dokładność określania faz snu wzrosła, według jej oceny, o 15%, co ma poprawić podsumowania snu i rekomendacje dla użytkownika.

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Health Coach i czas pracy na baterii

Fitbit Edge jest kompatybilny z Google Health Coach opartym na Gemini. Korzystanie z usługi wymaga subskrypcji Google Health Premium. Trener może wykorzystywać dane dotyczące aktywności fizycznej, zdrowia i informacje medyczne do tworzenia cotygodniowych planów treningowych oraz dostosowywania ich do harmonogramu użytkownika.

Urządzenie otrzymało także funkcję Health Guardian, przeznaczoną do wykrywania zauważalnych zmian wskaźników zdrowotnych w czasie, w tym wskaźników związanych z ciśnieniem krwi i insulinoopornością. Deklarowany czas pracy Fitbit Edge wynosi do siedmiu dni, a wodoodporność — do 50 metrów. Przedsprzedaż jest już dostępna w Google Store, a pojawienie się urządzenia w sklepach zaplanowano na 27 października. Tracker będzie dostępny w kolorach Obsidian, Fog, Olive i Canyon, a specjalna wersja Stephen Curry będzie kosztować 219,99 dolara.

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