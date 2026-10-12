Google представила фітнес-трекер Fitbit Edge за 179,99 долара — TechCrunch

Google представила Fitbit Edge — новий фітнес-трекер у лінійці Fitbit, розташований між Fitbit Air і Pixel Watch. Пристрій коштує 179,99 долара та поєднує тонкий формат браслета Fitbit Air із OLED-дисплеєм діагоналлю 1,34 дюйма, повідомляє TechCrunch.

Екран і функції для тренувань

На дисплеї Fitbit Edge можна переглядати навігаційні вказівки, сповіщення, прогноз погоди та керувати відтворенням музики. За даними Google, пристрій здатен автоматично розпізнавати й фіксувати до 100 видів активності, зокрема біг, велопрогулянки та ходьбу. Також трекер підтримує понад 50 режимів тренувань і може показувати підказки під час занять — наприклад, пропонувати збільшити навантаження або зробити паузу.

Компанія заявляє, що вбудований GPS у Fitbit Edge на 40% точніший, ніж у попередньому поколінні. Точність визначення фаз сну, за її оцінкою, зросла на 15%, що має поліпшити підсумки про сон і рекомендації для користувача.

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Health Coach і автономність

Fitbit Edge сумісний із Google Health Coach на базі Gemini. Для використання сервісу потрібна підписка Google Health Premium. Тренер може використовувати дані про фізичну активність, здоров'я та медичну інформацію для формування щотижневих планів тренувань і коригування їх відповідно до розкладу користувача.

Пристрій також отримав функцію Health Guardian, призначену для виявлення помітних змін показників здоров'я з часом, зокрема індикаторів, пов'язаних із кров'яним тиском та інсулінорезистентністю. Автономність Fitbit Edge заявлена на рівні до семи днів, водозахист — до 50 метрів. Передзамовлення вже доступне в Google Store, а поява пристрою в магазинах запланована на 27 жовтня. Трекер вийде в кольорах Obsidian, Fog, Olive і Canyon, а спеціальна версія Stephen Curry коштуватиме 219,99 долара.

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