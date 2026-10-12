Google发布售价179.99美元的Fitbit Edge健身追踪器——TechCrunch

Google发布了Fitbit Edge，这是Fitbit产品线中的一款新健身追踪器，定位介于Fitbit Air和Pixel Watch之间。据TechCrunch报道，该设备售价179.99美元，结合了Fitbit Air纤薄的手环形态和1.34英寸OLED显示屏。

屏幕和训练功能

Fitbit Edge的显示屏可查看导航指引、通知和天气预报，并可控制音乐播放。Google表示，该设备能够自动识别并记录多达100种活动，包括跑步、骑行和步行。该追踪器还支持超过50种训练模式，并可在锻炼期间显示提示，例如建议增加训练强度或暂停休息。

该公司表示，Fitbit Edge内置GPS的准确度比上一代提高40%。据其估计，睡眠阶段识别的准确度提高了15%，这将改善睡眠总结和面向用户的建议。

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Health Coach和续航

Fitbit Edge兼容基于Gemini的Google Health Coach。使用该服务需要订阅Google Health Premium。该教练可利用身体活动、健康和医疗信息数据，制定每周训练计划，并根据用户的日程安排进行调整。

该设备还配备了Health Guardian功能，旨在检测健康指标随时间出现的明显变化，包括与血压和胰岛素抵抗相关的指标。Fitbit Edge宣称续航时间最长可达七天，防水深度可达50米。Google Store现已开放预订，该设备计划于10月27日在商店上市。该追踪器将推出Obsidian、Fog、Olive和Canyon配色，Stephen Curry特别版售价为219.99美元。

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