Google представила фитнес-трекер Fitbit Edge за $179,99 — TechCrunch

Google представила Fitbit Edge — новый фитнес-трекер в линейке Fitbit, расположенный между Fitbit Air и Pixel Watch. Устройство стоит $179,99 и сочетает тонкий формат браслета Fitbit Air с OLED-дисплеем диагональю 1,34 дюйма, сообщает TechCrunch.

Экран и функции для тренировок

На дисплее Fitbit Edge можно просматривать навигационные указания, уведомления, прогноз погоды и управлять воспроизведением музыки. По данным Google, устройство способно автоматически распознавать и фиксировать до 100 видов активности, в частности бег, велосипедные прогулки и ходьбу. Трекер также поддерживает более 50 режимов тренировок и может показывать подсказки во время занятий — например, предлагать увеличить нагрузку или сделать паузу.

Компания заявляет, что встроенный GPS в Fitbit Edge на 40% точнее, чем в предыдущем поколении. Точность определения фаз сна, по ее оценке, выросла на 15%, что должно улучшить сводки о сне и рекомендации для пользователя.

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Health Coach и автономность

Fitbit Edge совместим с Google Health Coach на базе Gemini. Для использования сервиса требуется подписка Google Health Premium. Тренер может использовать данные о физической активности, здоровье и медицинскую информацию для формирования еженедельных планов тренировок и их корректировки в соответствии с расписанием пользователя.

Устройство также получило функцию Health Guardian, предназначенную для выявления заметных изменений показателей здоровья с течением времени, в частности индикаторов, связанных с кровяным давлением и инсулинорезистентностью. Заявленная автономность Fitbit Edge составляет до семи дней, водозащита — до 50 метров. Предзаказ уже доступен в Google Store, а появление устройства в магазинах запланировано на 27 октября. Трекер выйдет в цветах Obsidian, Fog, Olive и Canyon, а специальная версия Stephen Curry будет стоить $219,99.

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