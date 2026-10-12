Prezydent Microsoftu Brad Smith wezwał do globalnych regulacji AI — Cyprus Mail
Prezydent Microsoftu Brad Smith wezwał do pilnego wprowadzenia globalnych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, w tym niezależnego testowania nowych rozwiązań. Stwierdził, że systemy AI podlegają obecnie mniejszym wymogom bezpieczeństwa niż mleko lub sprzęt gospodarstwa domowego, informuje Cyprus Mail.
Propozycje dotyczące bezpieczeństwa
W wywiadzie dla BBC opublikowanym w poniedziałek Smith powiedział, że potrzebny jest zestaw międzynarodowych zasad bezpieczeństwa. Według niego, jeśli system zostanie naruszony przez niekontrolowanego agenta AI, poszkodowana strona powinna zostać poinformowana, a także powinien istnieć mechanizm awaryjnego wyłączenia.
Szef Microsoftu opowiedział się również za prawnym obowiązkiem przygotowywania przez firmy raportów o incydentach. Podkreślił, że zasady bezpieczeństwa i inspekcje stosuje się już wobec innych produktów, dlatego doświadczenie to należy wykorzystać do regulowania sztucznej inteligencji.
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Podejście Wielkiej Brytanii
Smith nazwał Wielką Brytanię krajem, który ma dobre warunki do objęcia przywództwa w regulowaniu AI, w szczególności dzięki Instytutowi Bezpieczeństwa AI utworzonemu za byłego premiera Rishiego Sunaka. Na mocy dobrowolnych porozumień z twórcami dużych modeli instytut otrzymuje do nich dostęp przed wdrożeniem, aby oceniać możliwości i ryzyka.
Firmy technologiczne, w tym Anthropic i OpenAI, zaczęły już zgłaszać niekontrolowane lub niepożądane zachowania agentów AI. Brytyjski minister ds. AI Kanishka Narayan powiedział Reutersowi, że kraj rozważy regulację zaawansowanych modeli, jeśli obecne podejście okaże się niewystarczające.