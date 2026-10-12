微软总裁布拉德·史密斯呼吁紧急引入全球人工智能监管措施，包括对新开发成果进行独立测试。他表示，目前人工智能系统面临的安全要求比牛奶或家用电器还少，Cyprus Mail报道。

安全建议

史密斯在周一发布的BBC采访中表示，需要建立一套国际安全规则。他说，如果系统遭到失控的人工智能代理破坏，应通知受影响的一方，并且还应设有紧急停止机制。

这位微软负责人还支持对企业设立编写事件报告的法定义务。他强调，安全规则和检查已适用于其他产品，因此应将这一经验用于监管人工智能。

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英国的做法

史密斯称，英国具备在人工智能监管领域发挥领导作用的良好条件，尤其得益于在前首相里希·苏纳克任内成立的人工智能安全研究所。根据与大型模型开发商达成的自愿协议，该研究所在部署前获得对这些模型的访问权限，以评估其能力和风险。

包括Anthropic和OpenAI在内的科技公司已经开始报告人工智能代理失控或不受欢迎的行为。英国人工智能部长卡尼什卡·纳拉扬向路透社表示，如果现行做法被证明不足，该国将考虑对先进模型进行监管。

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