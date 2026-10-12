Президент Microsoft Брэд Смит призвал срочно ввести глобальное регулирование искусственного интеллекта, в том числе независимую проверку новых разработок. Он заявил, что к системам ИИ сейчас применяют меньше требований безопасности, чем к молоку или бытовой технике, сообщает Cyprus Mail.

Предложения по безопасности

В интервью BBC, опубликованном в понедельник, Смит сказал, что необходим набор международных правил безопасности. По его словам, в случае компрометации системы неконтролируемым ИИ-агентом пострадавшую сторону следует информировать, а также должен существовать механизм экстренной остановки.

Глава Microsoft также выступил за юридическую обязанность компаний готовить отчеты об инцидентах. Он подчеркнул, что правила безопасности и инспекции уже применяются к другим товарам, поэтому этот опыт следует использовать для регулирования искусственного интеллекта.

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Подход Великобритании

Смит назвал Великобританию страной, имеющей хорошие предпосылки для лидерства в регулировании ИИ, в частности благодаря Институту безопасности ИИ, созданному при бывшем премьер-министре Риши Сунаке. В рамках добровольных договоренностей с разработчиками больших моделей институт получает к ним доступ до развертывания, чтобы оценивать возможности и риски.

Технологические компании, в том числе Anthropic и OpenAI, уже начали сообщать о неконтролируемом или нежелательном поведении ИИ-агентов. Министр ИИ Великобритании Канишка Нараян заявил Reuters, что страна рассмотрит регулирование передовых моделей, если действующий подход окажется недостаточным.

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