Президент Microsoft Бред Сміт закликав до глобального регулювання ШІ — Cyprus Mail

Президент Microsoft Бред Сміт закликав терміново запровадити глобальне регулювання штучного інтелекту, зокрема незалежну перевірку нових розробок. Він заявив, що нині до систем ШІ застосовують менше вимог безпеки, ніж до молока або побутової техніки, повідомляє Cyprus Mail.

Пропозиції щодо безпеки

В інтерв'ю BBC, опублікованому в понеділок, Сміт сказав, що потрібен набір міжнародних правил безпеки. За його словами, у разі компрометації системи неконтрольованим ШІ-агентом потерпілу сторону слід інформувати, а також має існувати механізм екстреного зупинення.

Очільник Microsoft також висловився за юридичний обов'язок компаній готувати звіти про інциденти. Він наголосив, що правила безпеки та інспекції вже застосовують до інших товарів, тому цей досвід варто використати для регулювання штучного інтелекту.

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Підхід Великої Британії

Сміт назвав Велику Британію країною, яка має добрі передумови для лідерства в регулюванні ШІ, зокрема завдяки Інституту безпеки ШІ, створеному за колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака. За добровільними домовленостями з розробниками великих моделей інститут отримує доступ до них до розгортання, щоб оцінювати можливості та ризики.

Технологічні компанії, зокрема Anthropic і OpenAI, уже почали повідомляти про неконтрольовану або небажану поведінку ШІ-агентів. Міністр ШІ Великої Британії Канішка Нараян заявив Reuters, що країна розгляне регулювання передових моделей, якщо чинного підходу виявиться недостатньо.

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