W Stanach Zjednoczonych Komisja Handlu Międzynarodowego rozpoczęła dochodzenie na podstawie artykułu 337 amerykańskiej ustawy taryfowej z 1930 roku w sprawie technologii pionowego dostarczania zasilania, powiązanych komponentów i urządzeń komputerowych. Wśród respondentów w sprawie są tajwańskie Hon Hai Precision Industry, Delta Electronics i Quanta Computer, informuje Taipei Times.

Roszczenia patentowe Vicor

Dochodzenie obejmuje 20 firm z Tajwanu, Chin, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Komisja podkreśliła, że nie podjęła jeszcze decyzji co do meritum sprawy. Według tajwańskiej Administracji Handlu Międzynarodowego postępowanie dotyczy technologii dostarczania zasilania stosowanych w serwerach dla systemów sztucznej inteligencji.

Podstawą sprawy była skarga złożona 9 września przez Vicor Corp z Massachusetts oraz dodatkowe zgłoszenie złożone następnego dnia. Vicor twierdzi, że systemy pionowego dostarczania zasilania, ich komponenty oraz urządzenia z taką technologią naruszają jej patenty podczas importu do Stanów Zjednoczonych lub sprzedaży na amerykańskim rynku.

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Firma domaga się wydania ograniczonego nakazu zakazu importu produktów objętych skargą, a także nakazów zaprzestania ich sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Wśród pozostałych wymienionych respondentów są chińskie Luxshare Precision Industry i Foxconn Industrial Internet.

Terminy rozpatrzenia sprawy

Takie dochodzenia na podstawie artykułu 337 zazwyczaj trwają od 12 do 16 miesięcy. Sprawa zostanie przekazana sędziemu prawa administracyjnego, który przeprowadzi rozprawę i wyda wstępne rozstrzygnięcie w sprawie możliwego naruszenia. Następnie rozpatrzy je sama komisja, a docelową datę zakończenia dochodzenia należy ustalić w ciągu 45 dni.

Jeśli skarga zostanie uwzględniona, USITC może wydać nakazy zakazu importu i zaprzestania sprzedaży. Takie środki wchodzą w życie natychmiast i stają się ostateczne po 60 dniach, jeśli nie zostaną odrzucone przez Przedstawiciela Handlowego USA. Delta Electronics oświadczyła, że przywiązuje dużą wagę do praw własności intelektualnej i przestrzegania prawa we wszystkich jurysdykcjach oraz odpowie na dochodzenie w drodze procedur prawnych. Firma poinformowała również, że jej produkty obecnie nie są objęte skutkami dochodzenia.

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