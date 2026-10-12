В США Комиссия по международной торговле начала расследование по статье 337 Закона США о тарифах 1930 года в отношении технологий вертикальной подачи питания, связанных компонентов и компьютерных устройств. Среди ответчиков по делу — тайваньские Hon Hai Precision Industry, Delta Electronics и Quanta Computer, сообщает Taipei Times.

Патентные претензии Vicor

Расследование охватывает 20 компаний из Тайваня, Китая, Германии и США. Комиссия подчеркнула, что еще не принимала решения по существу дела. По данным тайваньского Управления международной торговли, производство касается технологий подачи питания, применяемых в серверах для систем искусственного интеллекта.

Основанием стала жалоба компании Vicor Corp из Массачусетса, поданная 9 сентября, а также дополнительное обращение на следующий день. Vicor утверждает, что вертикальные системы подачи питания, их компоненты и устройства с такой технологией нарушают ее патенты при импорте в США или продаже на американском рынке.

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Компания просит выдать ограниченный приказ о запрете ввоза продукции, которой касается жалоба, а также приказы о прекращении ее продаж в США. Среди других названных ответчиков — китайские Luxshare Precision Industry и Foxconn Industrial Internet.

Сроки рассмотрения дела

Такие расследования по статье 337 обычно длятся от 12 до 16 месяцев. Дело передадут судье по административному праву, который проведет слушание и вынесет первоначальное решение относительно возможного нарушения. После этого его рассмотрит сама комиссия, а целевую дату завершения расследования должны определить в течение 45 дней.

В случае удовлетворения жалобы USITC может выдать приказы о запрете импорта и прекращении продаж. Такие меры вступают в силу немедленно и становятся окончательными через 60 дней, если их не отклонит Торговый представитель США. Delta Electronics заявила, что уделяет большое внимание правам интеллектуальной собственности и соблюдению законов во всех юрисдикциях и будет реагировать на расследование через юридические процедуры. Компания также сообщила, что ее продукция в настоящее время не затронута расследованием.

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