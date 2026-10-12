Комісія США почала розслідування щодо Hon Hai, Delta та Quanta — Taipei Times

У США Комісія з міжнародної торгівлі розпочала розслідування за статтею 337 Закону США про тарифи 1930 року щодо технологій вертикального живлення, пов’язаних компонентів і комп’ютерних пристроїв. Серед відповідачів у справі — тайванські Hon Hai Precision Industry, Delta Electronics і Quanta Computer, повідомляє Taipei Times.

Патентні претензії Vicor

Розслідування охоплює 20 компаній із Тайваню, Китаю, Німеччини та США. Комісія наголосила, що ще не ухвалювала рішення по суті справи. За даними тайванського Управління міжнародної торгівлі, провадження стосується технологій подачі живлення, які застосовують у серверах для систем штучного інтелекту.

Підставою стала скарга компанії Vicor Corp із Массачусетсу, подана 9 вересня, та додаткове звернення наступного дня. Vicor стверджує, що вертикальні системи подачі живлення, їхні компоненти та пристрої з такою технологією порушують її патенти під час імпорту до США або продажу на американському ринку.

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Компанія просить видати обмежений наказ про заборону ввезення продукції, якої стосується скарга, а також накази про припинення її продажу у США. Серед інших названих відповідачів — китайські Luxshare Precision Industry та Foxconn Industrial Internet.

Строки розгляду справи

Такі розслідування за статтею 337 зазвичай тривають від 12 до 16 місяців. Справу передадуть судді з адміністративного права, який проведе слухання та ухвалить первинне рішення щодо можливого порушення. Після цього його розгляне сама комісія, а цільову дату завершення розслідування мають визначити протягом 45 днів.

У разі задоволення скарги USITC може видати накази про заборону імпорту й припинення продажів. Такі заходи набувають чинності негайно та стають остаточними через 60 днів, якщо їх не відхилить Торговий представник США. Delta Electronics заявила, що приділяє велику увагу правам інтелектуальної власності та дотриманню законів у всіх юрисдикціях і реагуватиме на розслідування через юридичні процедури. Компанія також повідомила, що її продукція наразі не зазнає впливу розслідування.

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