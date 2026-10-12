美国国际贸易委员会已根据1930年美国《关税法》第337条，就垂直供电技术、相关组件和计算设备启动调查。该案的被告包括台湾的鸿海精密工业、台达电子和广达电脑，《台北时报》报道。

Vicor的专利主张

调查涉及来自台湾、中国、德国和美国的20家公司。委员会强调，尚未就案件实体作出决定。根据台湾国际贸易署的数据，该程序涉及用于人工智能系统服务器的供电技术。

调查依据是总部位于马萨诸塞州的Vicor Corp于9月9日提交的申诉，以及其在次日提交的补充申请。Vicor称，垂直供电系统、其组件以及采用此类技术的设备在进口到美国或在美国市场销售时侵犯了其专利。

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该公司请求发布有限排除令，禁止进口申诉所涉及的产品，并发布禁止其在美国销售的停止和终止令。其他被点名的被告包括中国的立讯精密工业和富士康工业互联网。

案件审理期限

此类第337条调查通常持续12至16个月。案件将移交给行政法法官，由其举行听证会并就可能的侵权作出初步裁定。随后将由委员会本身进行审查，而调查完成的目标日期须在45天内确定。

如果申诉得到支持，USITC可发布禁止进口和停止销售的命令。这些措施立即生效，并在60天后成为最终决定，除非被美国贸易代表否决。台达电子表示，公司高度重视知识产权和在所有司法管辖区遵守法律，并将通过法律程序回应调查。该公司还表示，其产品目前未受到该调查影响。

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