Astronomowie zarejestrowali najbardziej odległy znany szybki rozbłysk radiowy FRB 20240304B za pomocą radioteleskopu MeerKAT w Republice Południowej Afryki. Sygnał został wyemitowany około 3 mld lat po Wielkim Wybuchu i podróżował przez kosmos przez około 80% historii Wszechświata. O wynikach międzynarodowego badania opublikowanego w czasopiśmie Science informuje ScienceAlert.

Sygnał z kosmicznego południa

Szybkie rozbłyski radiowe to krótkie impulsy fal radiowych z odległego kosmosu, trwające zaledwie ułamki sekundy. FRB 20240304B został wyemitowany w około jedną tysięczną sekundy. Zarejestrowano go w marcu 2024 roku za pomocą MeerKAT — radioteleskopu z 64 antenami, znajdującego się w Parku Narodowym MeerKAT w Republice Południowej Afryki.

Początkowo badacze nie mogli dostrzec galaktyki będącej źródłem sygnału za pomocą teleskopów naziemnych. Została ona wykryta przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dzięki jego wysokiej czułości na promieniowanie podczerwone. Analiza linii widmowych, w tym tlenu i wodoru, umożliwiła określenie przesunięcia ku czerwieni i ustalenie, że galaktyka istniała w epoce „kosmicznego południa”, gdy tempo formowania się gwiazd we Wszechświecie było największe.

Młoda galaktyka karłowata

Zamiast dużej, uformowanej galaktyki astronomowie odkryli niewielki układ karłowaty, w którym aktywnie powstają gwiazdy. Według szacunków zespołu jest on 1 000 razy mniej masywny, niż oczekiwali badacze, a 90% jego masy gwiazdowej uformowało się w ciągu ostatnich 30 mln lat.

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Takie cechy wzmocniły hipotezę, że źródłem rozbłysku mógł być magnetar — gwiazda neutronowa o niezwykle silnym polu magnetycznym. W przeciwieństwie do zderzenia dwóch gwiazd neutronowych, które może nastąpić miliardy lat po ich powstaniu, magnetary mogą powstawać i uwalniać energię w ciągu milionów lat, w tym w ubogich w metale galaktykach z masywnymi gwiazdami.

Ślad gazu na drodze sygnału

Podczas podróży rozbłysku radiowego przez zjonizowany gaz fale o niskiej częstotliwości zostały opóźnione silniej niż fale o wysokiej częstotliwości. Turbulentny gaz, prawdopodobnie w galaktyce źródłowej, rozciągnął również sygnał o kilka milisekund. Dane FRB 20240304B pomogły zbadać nieznaną grupę galaktyk w odległości około 3,5 mld lat świetlnych, a także zawierały jonowy ślad Gromady w Pannie, znajdującej się około 54 mln lat świetlnych od Ziemi.

Obecnie potwierdzone galaktyki źródłowe są znane dla około 100 szybkich rozbłysków radiowych. Pochodzenie takich sygnałów nadal nie zostało ostatecznie ustalone, choć istnieje niemal 100 teoretycznych modeli ich powstawania.

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