Астрономы зафиксировали самый далёкий известный быстрый радиовсплеск FRB 20240304B с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южно-Африканской Республике. Сигнал был испущен примерно через 3 млрд лет после Большого взрыва и путешествовал в космосе на протяжении около 80% истории Вселенной. О результатах международного исследования, опубликованного в журнале Science, сообщает ScienceAlert.

Сигнал из космического полудня

Быстрые радиовсплески — это короткие импульсы радиоволн из далёкого космоса, которые длятся лишь доли секунды. FRB 20240304B был испущен примерно за одну тысячную секунды. Его зафиксировали в марте 2024 года с помощью MeerKAT — радиотелескопа с 64 антеннами, расположенного в Национальном парке MeerKAT в Южно-Африканской Республике.

Сначала исследователи не смогли увидеть галактику — источник сигнала наземными телескопами. Её обнаружил Космический телескоп Джеймса Уэбба благодаря высокой чувствительности к инфракрасному излучению. Анализ спектральных линий, в частности кислорода и водорода, позволил определить красное смещение и установить, что галактика существовала в эпоху «космического полудня», когда звездообразование во Вселенной было на пике.

Молодая карликовая галактика

Вместо крупной сформировавшейся галактики астрономы обнаружили небольшую карликовую систему, где активно образуются звёзды. По оценке команды, она в 1 000 раз менее массивна, чем ожидали исследователи, а 90% её звёздной массы сформировалось за последние 30 млн лет.

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Такие характеристики усилили версию о том, что источником всплеска мог быть магнетар — нейтронная звезда со сверхмощным магнитным полем. В отличие от столкновения двух нейтронных звёзд, которое может произойти через миллиарды лет после их формирования, магнетары способны возникать и высвобождать энергию за миллионы лет, в том числе в бедных металлами галактиках с массивными звёздами.

След газа на пути сигнала

Во время путешествия радиовсплеска через ионизированный газ низкочастотные волны задержались сильнее, чем высокочастотные. Турбулентный газ, вероятно в галактике-источнике, также растянул сигнал на несколько миллисекунд. Данные FRB 20240304B помогли исследовать неизвестную группу галактик на расстоянии около 3,5 млрд световых лет, а также содержали ионный след скопления Девы, расположенного примерно в 54 млн световых лет от Земли.

На данный момент подтверждённые галактики-источники известны примерно для 100 быстрых радиовсплесков. Происхождение таких сигналов до сих пор окончательно не установлено, хотя существует почти 100 теоретических моделей их образования.

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