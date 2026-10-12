Астрономи виявили найвіддаленіший швидкий радіосплеск — ScienceAlert

Астрономи зафіксували найвіддаленіший відомий швидкий радіосплеск FRB 20240304B за допомогою радіотелескопа MeerKAT у ПАР. Сигнал був випромінений приблизно через 3 млрд років після Великого вибуху та подорожував космосом упродовж близько 80% історії Всесвіту. Про результати міжнародного дослідження, опублікованого в журналі Science, повідомляє ScienceAlert.

Сигнал із космічного полудня

Швидкі радіосплески — це короткі імпульси радіохвиль із далекого космосу, що тривають лише частки секунди. FRB 20240304B був випромінений приблизно за одну тисячну секунди. Його зафіксували в березні 2024 року за допомогою MeerKAT — радіотелескопа з 64 антенами, розташованого в Національному парку Мееркат у ПАР.

Дослідники спершу не змогли побачити галактику-джерело сигналу наземними телескопами. Її виявив Космічний телескоп Джеймса Вебба завдяки високій чутливості до інфрачервоного випромінювання. Аналіз спектральних ліній, зокрема кисню та водню, дав змогу визначити червоний зсув і встановити, що галактика існувала в епоху «космічного полудня», коли зореутворення у Всесвіті було на піку.

Молода карликова галактика

Замість великої сформованої галактики астрономи виявили невелику карликову систему, де активно утворюються зорі. За оцінкою команди, вона у 1 000 разів менш масивна, ніж очікували дослідники, а 90% її зоряної маси сформувалося протягом останніх 30 млн років.

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Такі характеристики посилили версію, що джерелом сплеску міг бути магнетар — нейтронна зоря з надпотужним магнітним полем. На відміну від зіткнення двох нейтронних зір, яке може відбуватися через мільярди років після їх формування, магнетари здатні виникати й вивільняти енергію за мільйони років, зокрема в бідних на метали галактиках із масивними зорями.

Слід газу на шляху сигналу

Під час подорожі радіосплеску через іонізований газ низькочастотні хвилі затрималися сильніше за високочастотні. Турбулентний газ, імовірно в галактиці-джерелі, також розтягнув сигнал на кілька мілісекунд. Дані FRB 20240304B допомогли дослідити невідому групу галактик на відстані близько 3,5 млрд світлових років, а також містили іонний слід скупчення Діви, розташованого приблизно за 54 млн світлових років від Землі.

Наразі підтверджені галактики-джерела відомі приблизно для 100 швидких радіосплесків. Походження таких сигналів досі остаточно не встановлене, хоча існує майже 100 теоретичних моделей їх утворення.

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