Microsoft planuje coraz aktywniej wykorzystywać własne chipy sztucznej inteligencji Maia i uczynić je podstawową architekturą do przetwarzania przychodzących zapytań do modeli AI. Ma to rozpocząć się od akceleratora Maia trzeciej generacji, informuje CNBC.

Obecnie centra danych firmy są w dużej mierze wyposażone w procesory graficzne Nvidia, wykorzystywane do obciążeń AI oraz trenowania modeli OpenAI i Anthropic. Jednocześnie Microsoft już stosuje własne procesory centralne, a także chipy Intela i AMD do zadań ogólnego przeznaczenia.

Produkcja Maia 300 rozpocznie się w 2027 roku

Microsoft zaprezentował pierwszy chip AI Maia 100 w 2023 roku, a Maia 200 — w styczniu tego roku. Dyrektor generalny firmy Satya Nadella oświadczył w lipcu, że Maia 200 zapewnia o 30% wyższą wydajność na dolara w porównaniu z najnowszą generacją sprzętu we flocie Microsoftu. Według niego chip ten już przetwarzał modele OpenAI.

Produkcja Maia 300 ma rozpocząć się w 2027 roku. Wiceprezes wykonawczy Microsoftu Scott Guthrie napisał na blogu, że firma liczy na wdrożenie chipów z rodziny Maia o łącznej mocy kilku gigawatów. Jednocześnie dyrektor generalny Microsoftu Alistair Speirs nie podał terminu takiego wdrożenia, wyjaśniając to szybkimi zmianami w branży oraz potrzebą dobierania chipów do konkretnych modeli.

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Więcej chipów w szafie serwerowej

Microsoft oczekuje, że w każdej szafie serwerowej centrum danych będzie umieszczać 96 chipów Maia 300 — dwa razy więcej niż Maia 200. Według firmy nowa wersja będzie mogła przetwarzać do siedmiu razy więcej tokenów AI na jedną szafę oraz o 40% więcej tokenów na megawat niż procesory graficzne.

Część funkcji Microsoft 365 Copilot ma działać szybciej dzięki Maia 300. Analitycy Evercore ISI szacują, że do pierwszego kwartału 2027 roku Maia będzie stanowić około 10% wydatków Microsoftu na chipy AI. Nvidia pozostanie jednocześnie ważnym partnerem Microsoftu, w szczególności w zakresie trenowania modeli; firma współpracuje w tym obszarze również z AMD.

W przeciwieństwie do procesorów tensorowych Google oraz chipów Inferentia i Trainium firmy Amazon, akceleratory Microsoftu nie są dostępne dla innych firm do wynajmu na godziny.

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