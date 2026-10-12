Microsoft планує зробити Maia основною архітектурою для ШІ — CNBC

Microsoft планує дедалі активніше використовувати власні чипи штучного інтелекту Maia та зробити їх основною архітектурою для обробки вхідних запитів до ШІ-моделей. Це має початися з прискорювача третього покоління Maia, повідомляє CNBC.

Наразі дата-центри компанії значною мірою оснащені графічними процесорами Nvidia, які використовують для ШІ-навантажень і навчання моделей OpenAI та Anthropic. Водночас Microsoft уже застосовує власні центральні процесори, а також чипи Intel і AMD для завдань загального призначення.

Виробництво Maia 300 стартує у 2027 році

Microsoft представила перший ШІ-чип Maia 100 у 2023 році, а Maia 200 — у січні цього року. Генеральний директор компанії Сатья Наделла в липні заявляв, що Maia 200 забезпечує на 30% вищу продуктивність на один долар порівняно з найновішим поколінням обладнання у парку Microsoft. За його словами, цей чип уже обробляв моделі OpenAI.

Виробництво Maia 300 має розпочатися у 2027 році. Виконавчий віцепрезидент Microsoft Скотт Гатрі повідомив у блозі, що компанія розраховує розгорнути чипи сімейства Maia сукупною потужністю в кілька гігаватів. Водночас генеральний менеджер Microsoft Алістер Спірс не назвав термінів такого розгортання, пояснивши це швидкими змінами в індустрії та потребою підбирати чипи під конкретні моделі.

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Більше чипів у серверній стійці

Microsoft очікує розміщувати в кожній серверній стійці дата-центру 96 чипів Maia 300 — удвічі більше, ніж Maia 200. За даними компанії, нова версія зможе обробляти до семи разів більше ШІ-токенів на одну стійку та на 40% більше токенів на мегават, ніж графічні процесори.

Частина функцій Microsoft 365 Copilot має працювати швидше завдяки Maia 300. Аналітики Evercore ISI оцінюють, що до першого кварталу 2027 року Maia становитиме близько 10% витрат Microsoft на ШІ-чипи. Nvidia водночас залишатиметься важливим партнером Microsoft, зокрема для навчання моделей; у цьому напрямі компанія також співпрацює з AMD.

На відміну від тензорних процесорів Google та чипів Inferentia і Trainium від Amazon, прискорювачі Microsoft не доступні іншим компаніям для погодинної оренди.

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