Alphabet готується значно збільшити витрати на ШІ наступного року — Fortune

Alphabet, материнська компанія Google, очікує значного зростання капітальних витрат на розвиток штучного інтелекту наступного року. Про це президентка та директорка з інвестицій Alphabet Рут Порат заявила на саміті Fortune Most Powerful Women у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, США. У 2026 році компанія витрачає на розширення ШІ-потужностей приблизно 200 млрд доларів.

Alphabet, за словами Порат, залишається обмеженою доступними обчислювальними потужностями на тлі зростання попиту з боку бізнесу, державних структур і на її платформах. Вона зазначила, що компанія перебуває на етапі активного нарощування інфраструктури, а такі інвестиції розраховані на тривалий період.

Витрати та фінансові результати

У липні Alphabet підвищила прогноз капітальних витрат на 2026 рік до 205 млрд доларів. Наступного дня після цього акції компанії втратили понад 6%, що Fortune пов'язує з очікуваннями інвесторів щодо доказів окупності таких витрат.

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У другому кварталі капітальні витрати Alphabet становили 44,9 млрд доларів, причому більшість коштів спрямували на технічну інфраструктуру для ШІ. Вільний грошовий потік компанії став від'ємним і становив мінус 5,9 млрд доларів — уперше за понад 20 років її перебування на фондовому ринку. Водночас виручка Google Cloud зросла на 82% — до 24,8 млрд доларів, а операційний прибуток підрозділу більш ніж потроївся — до 8,8 млрд доларів.

Аргументи щодо окупності ШІ

Порат не погодилася з оцінкою керівника глобальної стратегії акцій Jefferies Кріса Вуда, який припустив, що бум ШІ у США може завершитися значним знищенням капіталу через конкуренцію з дешевшими китайськими моделями з відкритим кодом. На її думку, сильний попит на обчислювальні ресурси та інструменти для бізнесу й державних установ свідчить про можливість отримувати віддачу від таких інвестицій.

За словами Порат, для привабливої прибутковості компаніям необхідно створювати цінність для партнерів і водночас ефективно надавати обчислювальні потужності. Вона також визнала занепокоєння громад щодо будівництва дата-центрів: за даними згаданого нею опитування Gallup, близько 71% американців не хочуть бачити такий об'єкт у своїй громаді. Alphabet інвестує в атомну, геотермальну, сонячну та вітрову енергетику, а також бере участь у підготовці електриків, зварювальників та інших фахівців для розбудови інфраструктури.

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