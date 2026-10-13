Alphabet, материнская компания Google, ожидает значительного роста капитальных расходов на развитие искусственного интеллекта в следующем году. Об этом президент и директор по инвестициям Alphabet Рут Порат заявила на саммите Fortune Most Powerful Women в Санта-Барбаре, штат Калифорния, США. В 2026 году компания тратит около 200 млрд долларов на расширение мощностей для ИИ.

По словам Порат, Alphabet по-прежнему ограничена доступными вычислительными мощностями на фоне растущего спроса со стороны бизнеса, государственных структур и на собственных платформах. Она отметила, что компания находится на этапе активного наращивания инфраструктуры, а такие инвестиции рассчитаны на длительный период.

Расходы и финансовые результаты

В июле Alphabet повысила прогноз капитальных расходов на 2026 год до 205 млрд долларов. На следующий день после этого акции компании потеряли более 6%, что Fortune связывает с ожиданиями инвесторов относительно доказательств окупаемости таких расходов.

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Во втором квартале капитальные расходы Alphabet составили 44,9 млрд долларов, причем большая часть средств была направлена на техническую инфраструктуру для ИИ. Свободный денежный поток компании стал отрицательным и составил минус 5,9 млрд долларов — впервые за более чем 20 лет ее пребывания на фондовом рынке. В то же время выручка Google Cloud выросла на 82%, до 24,8 млрд долларов, а операционная прибыль подразделения увеличилась более чем втрое, до 8,8 млрд долларов.

Аргументы относительно окупаемости ИИ

Порат не согласилась с оценкой руководителя глобальной стратегии акций Jefferies Криса Вуда, который предположил, что бум ИИ в США может завершиться значительным уничтожением капитала из-за конкуренции с более дешевыми китайскими моделями с открытым исходным кодом. По ее мнению, высокий спрос на вычислительные ресурсы и инструменты для бизнеса и государственных учреждений свидетельствует о возможности получать отдачу от таких инвестиций.

По словам Порат, для привлекательной доходности компаниям необходимо создавать ценность для партнеров и одновременно эффективно предоставлять вычислительные мощности. Она также признала обеспокоенность сообществ строительством дата-центров: согласно упомянутому ею опросу Gallup, около 71% американцев не хотят видеть такой объект в своем сообществе. Alphabet инвестирует в атомную, геотермальную, солнечную и ветровую энергетику, а также участвует в подготовке электриков, сварщиков и других специалистов для развития инфраструктуры.

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