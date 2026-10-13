Alphabet, spółka macierzysta Google, spodziewa się znacznego wzrostu nakładów inwestycyjnych na rozwój sztucznej inteligencji w przyszłym roku. Prezeska i dyrektorka ds. inwestycji Alphabet Ruth Porat powiedziała o tym podczas szczytu Fortune Most Powerful Women w Santa Barbara w Kalifornii w USA. W 2026 roku firma wydaje około 200 mld dolarów na zwiększenie swoich mocy AI.

Jak zaznaczyła Porat, Alphabet nadal jest ograniczony dostępnymi mocami obliczeniowymi w obliczu rosnącego popytu ze strony biznesu, struktur rządowych oraz na własnych platformach. Podkreśliła, że firma znajduje się na etapie aktywnej rozbudowy infrastruktury, a takie inwestycje są planowane w długiej perspektywie.

Wydatki i wyniki finansowe

W lipcu Alphabet podniósł prognozę nakładów inwestycyjnych na 2026 rok do 205 mld dolarów. Następnego dnia akcje spółki straciły ponad 6%, co Fortune wiąże z oczekiwaniami inwestorów dotyczącymi dowodów na zwrot takich wydatków.

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W drugim kwartale nakłady inwestycyjne Alphabet wyniosły 44,9 mld dolarów, przy czym większość środków przeznaczono na infrastrukturę techniczną dla AI. Wolne przepływy pieniężne firmy stały się ujemne i wyniosły minus 5,9 mld dolarów — po raz pierwszy od ponad 20 lat jej obecności na giełdzie. Jednocześnie przychody Google Cloud wzrosły o 82%, do 24,8 mld dolarów, a zysk operacyjny tego działu zwiększył się ponad trzykrotnie, do 8,8 mld dolarów.

Argumenty dotyczące zwrotu z AI

Porat nie zgodziła się z oceną Chrisa Wooda, globalnego szefa strategii akcyjnej w Jefferies, który zasugerował, że boom AI w USA może zakończyć się znaczącym zniszczeniem kapitału z powodu konkurencji ze strony tańszych chińskich modeli open source. Jej zdaniem silny popyt na zasoby obliczeniowe i narzędzia dla biznesu oraz instytucji rządowych wskazuje na możliwość uzyskiwania zwrotu z takich inwestycji.

Według Porat, aby osiągnąć atrakcyjną rentowność, firmy muszą tworzyć wartość dla partnerów i jednocześnie efektywnie zapewniać moce obliczeniowe. Przyznała też, że społeczności obawiają się budowy centrów danych: według przytoczonego przez nią badania Gallupa około 71% Amerykanów nie chce widzieć takiego obiektu w swojej społeczności. Alphabet inwestuje w energię jądrową, geotermalną, słoneczną i wiatrową, a także uczestniczy w szkoleniu elektryków, spawaczy i innych specjalistów na potrzeby rozbudowy infrastruktury.

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