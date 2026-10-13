Google母公司Alphabet预计明年将大幅增加用于发展人工智能的资本支出。Alphabet总裁兼首席投资官鲁思·波拉特在美国加利福尼亚州圣巴巴拉举行的《财富》最具影响力女性峰会上表示了这一点。2026年，该公司正投入约2000亿美元扩展其AI能力。

波拉特表示，在企业、政府机构及其平台上的需求不断增长之际，Alphabet仍受到可用计算能力的限制。她指出，公司正处于积极扩大基础设施的阶段，而此类投资是面向长期的。

支出与财务业绩

7月，Alphabet将其2026年资本支出预测上调至2050亿美元。次日，该公司股价下跌超过6%，《财富》将此与投资者期待看到此类支出回报证明联系起来。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第二季度，Alphabet的资本支出为449亿美元，其中大部分资金投向AI技术基础设施。该公司的自由现金流转为负值，为负59亿美元——这是其上市20多年来首次出现这一情况。与此同时，Google Cloud营收增长82%，达到248亿美元，而该部门的营业利润增长逾两倍，达到88亿美元。

关于AI投资回报的论点

波拉特不同意杰富瑞全球股票策略主管克里斯·伍德的评估。伍德曾表示，美国AI热潮可能会因与更便宜的中国开源模型竞争而以严重的资本毁损告终。波拉特认为，对计算资源以及面向企业和政府机构工具的强劲需求，表明此类投资存在获得回报的可能性。

波拉特表示，要实现有吸引力的盈利能力，公司需要为合作伙伴创造价值，同时高效提供计算能力。她还承认，社区对建设数据中心存在担忧：根据她提到的盖洛普调查，约71%的美国人不希望在其所在社区看到此类设施。Alphabet正在投资核能、地热能、太阳能和风能，并参与培训电工、焊工及其他基础设施建设所需的专业人员。

关注我们在