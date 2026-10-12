Microsoft планирует сделать Maia основной архитектурой для ИИ — CNBC

Microsoft планирует все активнее использовать собственные чипы искусственного интеллекта Maia и сделать их основной архитектурой для обработки входящих запросов к ИИ-моделям. Это должно начаться с ускорителя Maia третьего поколения, сообщает CNBC.

В настоящее время дата-центры компании в значительной степени оснащены графическими процессорами Nvidia, которые используются для ИИ-нагрузок и обучения моделей OpenAI и Anthropic. В то же время Microsoft уже применяет собственные центральные процессоры, а также чипы Intel и AMD для задач общего назначения.

Производство Maia 300 начнется в 2027 году

Microsoft представила первый ИИ-чип Maia 100 в 2023 году, а Maia 200 — в январе этого года. Генеральный директор компании Сатья Наделла в июле заявлял, что Maia 200 обеспечивает на 30% более высокую производительность на один доллар по сравнению с новейшим поколением оборудования в парке Microsoft. По его словам, этот чип уже обрабатывал модели OpenAI.

Производство Maia 300 должно начаться в 2027 году. Исполнительный вице-президент Microsoft Скотт Гатри сообщил в блоге, что компания рассчитывает развернуть чипы семейства Maia совокупной мощностью в несколько гигаватт. В то же время генеральный менеджер Microsoft Алистер Спирс не назвал сроков такого развертывания, объяснив это быстрыми изменениями в индустрии и необходимостью подбирать чипы под конкретные модели.

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Больше чипов в серверной стойке

Microsoft ожидает размещать в каждой серверной стойке дата-центра 96 чипов Maia 300 — вдвое больше, чем Maia 200. По данным компании, новая версия сможет обрабатывать до семи раз больше ИИ-токенов на одну стойку и на 40% больше токенов на мегаватт, чем графические процессоры.

Часть функций Microsoft 365 Copilot должна работать быстрее благодаря Maia 300. Аналитики Evercore ISI оценивают, что к первому кварталу 2027 года Maia будет составлять около 10% расходов Microsoft на ИИ-чипы. Nvidia при этом останется важным партнером Microsoft, в частности для обучения моделей; в этом направлении компания также сотрудничает с AMD.

В отличие от тензорных процессоров Google и чипов Inferentia и Trainium от Amazon, ускорители Microsoft недоступны другим компаниям для почасовой аренды.

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