CNBC：微软计划将 Maia 打造成 AI 的主要架构

微软计划日益积极地使用其自研的 Maia 人工智能芯片，并将其打造成处理 AI 模型输入请求的主要架构。据 CNBC 报道，这一计划将从第三代 Maia 加速器开始。

目前，该公司的数据中心主要配备 Nvidia 图形处理器，用于 AI 工作负载以及训练 OpenAI 和 Anthropic 的模型。与此同时，微软已经将自研中央处理器以及英特尔和 AMD 芯片用于通用任务。

Maia 300 将于 2027 年开始生产

微软于 2023 年推出首款 AI 芯片 Maia 100，并于今年 1 月推出 Maia 200。公司首席执行官萨提亚·纳德拉曾在 7 月表示，与微软设备阵列中最新一代设备相比，Maia 200 每美元可提供高出 30% 的性能。据他所说，这款芯片已经在处理 OpenAI 模型。

Maia 300 的生产计划于 2027 年开始。微软执行副总裁斯科特·格思里在博客中表示，公司预计将部署 Maia 系列芯片，其合计容量将达到数吉瓦。与此同时，微软总经理阿利斯泰尔·斯皮尔斯没有给出这类部署的时间表，称原因是行业变化迅速，以及需要为具体模型匹配芯片。

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每个服务器机架配备更多芯片

微软预计将在每个数据中心服务器机架中部署 96 枚 Maia 300 芯片，是 Maia 200 的两倍。该公司表示，新版本每个机架可处理的 AI 令牌数量最多将增至七倍，并且每兆瓦处理的令牌数量将比图形处理器高出 40%。

借助 Maia 300，部分 Microsoft 365 Copilot 功能应能运行得更快。Evercore ISI 分析师预计，到 2027 年第一季度，Maia 将占微软 AI 芯片支出的约 10%。同时，Nvidia 仍将是微软的重要合作伙伴，尤其是在模型训练方面；微软在这一领域也与 AMD 合作。

与谷歌的张量处理器以及亚马逊的 Inferentia 和 Trainium 芯片不同，微软的加速器不向其他公司提供按小时租用服务。

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