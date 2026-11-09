国际货币基金组织代表团已在乌克兰展开工作

11月9日星期一，国际货币基金组织代表团在乌克兰展开工作。该组织代表将就扩大融资计划（EFF）的第二和第三次联合审查进行磋商。

国际货币基金组织驻乌克兰常驻代表普里希拉·托法诺表示，该代表团由加文·格雷率领。

“由加文·格雷率领的国际货币基金组织代表团今天将就‘扩大融资计划（EFF）’的第二和第三次合并审查，与乌克兰政府代表展开讨论，”她表示。

据普里希拉·托法诺称，谈判期间将重点关注乌克兰政府制定的宏观经济和财政政策目标，以及关键的结构性改革。

这些讨论的结果将对乌克兰与国际货币基金组织合作计划的后续审查产生重要影响。

国际货币基金组织的官方声明中提到了这一点。

需要指出的是，乌克兰内阁正在加紧准备2027年国家预算草案，以供最高拉达进行二读审议。该文件需与宏观经济预测以及与国际货币基金组织的合作计划保持一致。

10月27日，乌克兰最高拉达开始对2027年国家预算草案进行一读审议。议员们针对该文件提出了创纪录的5236项修正案，而对草案主体的表决定于今天进行。

此前，最高拉达预算委员会已支持提高军人薪资。

此外，议会预算委员会还支持了关于军事征费的法案。

泽连斯基签署了关于石材出口关税的法律，预算每年将因此增加5亿。

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