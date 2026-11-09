Місія МВФ розпочала роботу в Україні

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У понеділок, 9 листопада, місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. Представники Фонду проводитимуть переговори щодо об’єднаного другого та третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано повідомила, що місію очолює Гевін Грей.

«Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті об'єднаного другого та третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF)», – заявила вона.

За словами Прішили Тофано, основну увагу під час переговорів приділять цілям макроекономічної та фіскальної політики української влади, а також ключовим структурним реформам.

Результати цих обговорень матимуть значення для подальшого перегляду програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ.

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