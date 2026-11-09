Миссия МВФ приступила к работе в Украине

В понедельник, 9 ноября, миссия Международного валютного фонда приступила к работе в Украине. Представители Фонда будут вести переговоры по объединенному второму и третьему обзору программы расширенного финансирования (EFF).

Постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано сообщила, что миссию возглавляет Хэвин Грей.

«Миссия МВФ во главе с Хэвином Греем начинает сегодня переговоры с представителями властей Украины в контексте объединенного второго и третьего обзора программы расширенного финансирования (EFF)», — заявила она.

По словам Пришилы Тофано, основное внимание в ходе переговоров будет уделено целям макроэкономической и фискальной политики украинских властей, а также ключевым структурным реформам.

Результаты этих обсуждений будут иметь значение для дальнейшего пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в официальном сообщении МВФ.

Напомним, Кабинет министров оперативно работает над подготовкой проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год ко второму чтению в Верховной Раде. Документ должен быть согласован с макроэкономическим прогнозом и программой сотрудничества с Международным валютным фондом.

27 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на 2027 год в первом чтении. К документу депутаты подали рекордные 5236 поправок, а голосование по проекту запланировано на сегодня.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

Также бюджетный комитет Рады поддержал законопроект о военном сборе.

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