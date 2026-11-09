Misja MFW rozpoczęła pracę na Ukrainie
W poniedziałek, 9 listopada, misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego rozpoczęła pracę na Ukrainie. Przedstawiciele Funduszu będą prowadzić negocjacje dotyczące połączonego drugiego i trzeciego przeglądu programu rozszerzonego finansowania (EFF).
Stała przedstawicielka MFW na Ukrainie, Prishila Tofano, poinformowała, że misji przewodniczy Gavin Grey.
„Misja MFW pod przewodnictwem Gavina Greya rozpoczyna dziś rozmowy z przedstawicielami władz Ukrainy w kontekście połączonego drugiego i trzeciego przeglądu programu rozszerzonego finansowania (EFF)” – oświadczyła.
Według Prishili Tofano podczas rozmów główny nacisk zostanie położony na cele polityki makroekonomicznej i fiskalnej władz Ukrainy, a także na kluczowe reformy strukturalne.
Wyniki tych rozmów będą miały znaczenie dla dalszego przeglądu programu współpracy Ukrainy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.
Informacja ta znajduje się w oficjalnym komunikacie MFW.
Przypomnijmy, że Rada Ministrów intensywnie pracuje nad przygotowaniem projektu budżetu państwa Ukrainy na rok 2027 do drugiego czytania w Radzie Najwyższej. Dokument ten musi być zgodny z prognozą makroekonomiczną oraz programem współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.
27 października Rada Najwyższa rozpoczęła rozpatrywanie projektu budżetu państwa Ukrainy na rok 2027 w pierwszym czytaniu. Posłowie zgłosili do dokumentu rekordową liczbę 5236 poprawek, a głosowanie nad podstawą projektu zaplanowano na dzisiaj.
Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla wojskowych.
Komisja budżetowa Rady poparła również projekt ustawy o opłacie wojskowej.
Zelenski podpisał ustawę o cłu eksportowym na kamień, dzięki czemu budżet zyska pół miliarda rocznie.