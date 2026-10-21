摩尔多瓦正考虑将乌克兰的边境检查站迁至其境内，以应对俄罗斯的袭击

摩尔多瓦正在考虑将乌克兰的边境检查站迁至其境内，以降低与乌克兰战争以及俄罗斯在摩尔多瓦边境附近发动袭击相关的风险。

据摩尔多瓦内政部长称，由于俄罗斯频繁袭击乌克兰边境地区，摩尔多瓦已从位于乌克兰境内的四个过境点撤回了边防人员和海关人员。

目前，基希纳乌正与基辅就乌克兰边防人员在摩尔多瓦境内开展工作一事进行磋商。这涉及在边境实施联合管控。

米萨伊尔-尼基京强调，此类措施应有助于最大限度地降低人员面临的危险，并减少因俄罗斯在摩尔多瓦国家边境附近发动袭击而带来的风险。

据该部长称，目前已有两个边境口岸与乌克兰方面达成了协议。

“目前，正如我之前所说，已有两个边境口岸。这是基于与乌克兰方面达成的协议。 当然，未来在中期内，我们将根据已发生事件的风险程度，对其他口岸进行分析，”丹妮拉·米萨伊尔-尼基京强调道。

因此，摩尔多瓦可能会考虑将其他乌克兰边境口岸的地点进行调整，但相关决定将取决于对边境附近安全局势和风险的评估。

摩尔多瓦内务部强调，这些措施是降低俄罗斯对乌克兰发动全面战争所带来威胁的最低限度必要措施。

据NewsMaker报道，摩尔多瓦内政部长丹妮拉·米萨伊尔-尼基京就此发表了声明。

在摩尔多瓦索罗克区瓦西尔克村附近，两名乌克兰国家边防局工作人员因在执行抓捕一名乌克兰公民的行动时越过德涅斯特河边境而被拘留。这是过去七天内发生的第二起此类事件。

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