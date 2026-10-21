Молдова рассматривает возможность переноса украинских пунктов пропуска на свою территорию из-за атак со стороны РФ

Молдова рассматривает возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию, чтобы снизить риски, связанные с войной в Украине и российскими ударами вблизи молдавской границы.

По словам главы молдавского МВД, из-за регулярных российских атак на приграничные районы Украины Молдова отозвала своих пограничников и таможенников с четырех пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.

В настоящее время Кишинев ведет переговоры с Киевом об организации работы украинских пограничников на территории Молдовы. Речь идет о введении совместного контроля на границе.

Мисаил-Никитина подчеркнула, что такие меры должны помочь минимизировать опасность для персонала и снизить риски, вызванные российскими атаками вблизи молдавской государственной границы.

По словам министра, на данный момент уже есть два пограничных пункта, по которым достигнуты договоренности с украинской стороной.

«На данный момент, как я уже говорила, есть два пограничных пункта. На основе договоренностей, достигнутых с украинской стороной. Конечно, в будущем, в среднесрочной перспективе, мы проанализируем и другие пункты, в зависимости от степени риска инцидентов, которые уже произошли», — подчеркнула Даниэла Мисаил-Никитин.

Таким образом, Молдова может рассмотреть вопрос о переносе и других украинских пунктов пропуска, однако соответствующие решения будут зависеть от оценки ситуации с безопасностью и рисков вблизи границы.

В молдавском МВД подчеркивают, что речь идет о минимально необходимых мерах для снижения угроз, связанных с полномасштабной войной России против Украины.

Об этом заявила министр внутренних дел Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин, сообщает NewsMaker.

В Молдове возле села Василке Сорокского района задержали двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые пересекли границу на реке Днестр во время операции по задержанию гражданина Украины. Это уже второй подобный случай за последние семь дней.

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