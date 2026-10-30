在布科维纳地区，有六人被指控涉嫌酷刑、非法剥夺服兵役人员的自由以及收受不正当利益。 涉案人员包括地区征兵委员会和联合行动中心负责人、其四名下属以及一名执法人员。

总检察长办公室通报了这一消息。据调查显示，2026年7月至9月期间，在动员行动中记录了四起违法行为。

具体而言，7月在马马伊夫齐，军人殴打了一名试图下车男子，随后将其强行带至征兵中心并予以拘留，以备后续征召。

9月16日，在切尔诺夫策，一名征兵中心军人收受5500欧元，以此释放一名因违反军事登记规定而被通缉的男子。这笔钱由该男子的母亲交付，随后该男子被释放。

同一天，另一名拒绝出示证件的男子被喷洒催泪瓦斯，并被强行带往临时征兵中心。他因此受了轻伤。

另一起事件发生在9月30日。据调查方称，在切尔诺夫策，一名拥有合法延期服役资格、育有三个孩子的父亲被拘留。 在押解途中，他遭到手枪威胁，并被击打躯干至少四次。尽管享有服役延期资格，当局仍继续对他采取动员措施。

10月21日，六名涉案人员被通知涉嫌犯罪。应检察官申请，其中五人被羁押，两人不得保释。 还有一名嫌疑人被处以居家监视居住。该交通控制中心部门负责人已被停职。

庭前调查由国家调查局负责。执法部门正在查明可能存在的其他涉案情节及相关人员。

来源：总检察长办公室

需要指出的是，总司令德拉帕蒂曾下令加强对乌克兰军事登记与征兵委员会的监管。

此前，乌克兰议会批准对因非法进行军事登记的军事登记与征兵中心处以17万格里夫纳的罚款。

卢比涅茨解释了征兵中心是否可以没收手机并强行将人塞进面包车。

关注我们在