На Буковине пятеро военнослужащих ТЦК и сотрудник правоохранительных органов подозреваются в пытках и незаконном удержании людей

На Буковине шестерым лицам было предъявлено подозрение в пытках, незаконном лишении свободы военнообязанных и получении неправомерной выгоды. Среди фигурантов — начальник отдела районного ТЦК и СП, четверо его подчиненных и сотрудник правоохранительных органов.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. По данным следствия, в течение июля–сентября 2026 года были зафиксированы четыре эпизода противоправных действий во время мобилизационных мероприятий.

В частности, в июле в Мамаевцах военнослужащие избили мужчину, который пытался выйти из автомобиля, после чего силой доставили его в ТЦК и удерживали для дальнейшей мобилизации.

16 сентября в Черновцах один из военнослужащих ТЦК получил 5,5 тысячи евро за освобождение мужчины, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Деньги передала его мать, после чего мужчину отпустили.

В тот же день другого мужчину, отказавшегося предъявить документы, опрыскали слезоточивым газом и силой доставили в ТЦК. Он получил легкие телесные повреждения.

Еще один случай произошел 30 сентября. По версии следствия, в Черновцах задержали отца троих детей, у которого была законная отсрочка. По дороге ему угрожали пистолетом и как минимум четыре раза ударили в туловище. Несмотря на наличие отсрочки, в отношении мужчины продолжали применять мобилизационные меры.

21 октября шестерым фигурантам сообщили о подозрении. По ходатайству прокуроров пятерых из них взяли под стражу, двоих — без права внесения залога. Еще одному подозреваемому назначили домашний арест. Начальника отдела ТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований. Правоохранители устанавливают возможные дополнительные эпизоды и других причастных лиц.

Источник: Офис генпрокурора

Напомним, главком Драпатый приказал усилить контроль за ВЛК в Украине.

Ранее Рада поддержала штраф в размере 170 тысяч гривен для ТЦК за незаконный воинский учет.

Лубинец объяснил, могут ли ТЦК изымать телефоны и силой сажать людей в микроавтобусы.

По всей Украине раскрывают схемы уклонения от мобилизации

Читай нас в