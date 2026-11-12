几天前，针对“Starshield”的限速措施开始逐步实施。目前，这些措施已在乌克兰全境及前线沿线全面生效。乌克兰驻美临时代办德尼·塞尼克于11月12日就此发表声明。

“乌克兰保卫自己领空的能力再次受到削弱。乌克兰平民的生命再次面临威胁，”德尼·塞尼克指出。

据他介绍，时速160公里的限速措施仅在几天前开始实施，目前已全面覆盖第一道防线——该区域是拦截俄罗斯无人机的关键地带， 这进一步削弱了该国的防空能力，并对乌克兰各城市构成了威胁。

来源：自由电台。

乌克兰部队在整个前线以及临时被占领土上，均记录到Starshield卫星系统运行出现严重中断。 总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月12日在听取国防部长叶夫根尼·赫马拉和乌克兰武装部队总司令米哈伊尔·德拉帕托的汇报后，就此发表了声明。

Starlink和Starshield卫星通信速度的限制，对乌克兰防空系统的运作以及拦截空中目标的能力产生了负面影响。乌克兰武装部队空军通信局局长尤里·伊格纳特对此表示。

欧盟委员会表示，必须立即恢复美国Starshield卫星系统的运行，该系统对于保护乌克兰民众和领土至关重要。

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