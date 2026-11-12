Ограничения скорости Starshield действуют на всей территории Украины и вдоль линии фронта

Ограничения скорости Starshield начали постепенно вводиться несколько дней назад. Сейчас они полностью действуют на территории Украины и вдоль линии фронта. Об этом 12 ноября заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник.

«Снова подрывается способность Украины защищать своё небо. Снова под угрозой оказываются жизни украинских гражданских лиц», — отметил Денис Сеник.

По его словам, ограничения скорости до 160 км/ч начали вводиться лишь несколько дней назад и сейчас полностью охватывают первую линию обороны, которая является ключевой зоной для перехвата беспилотников РФ, что дополнительно ослабляет противовоздушную оборону страны и создает угрозу для украинских городов.

Источник: Радио Свобода.

Украинские подразделения фиксируют значительные перебои в работе спутниковой системы Starshield по всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 12 ноября после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Ограничение скорости спутниковой связи Starlink и Starshield негативно сказывается на работе украинской противовоздушной обороны и возможностях перехвата воздушных целей. Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В Еврокомиссии заявили о необходимости немедленно возобновить работу американской спутниковой системы Starshield, которая важна для защиты украинского населения и территории.

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