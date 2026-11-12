Ograniczenia prędkości wprowadzone przez Starshield obowiązują na całym terytorium Ukrainy oraz wzdłuż linii frontu

Ograniczenia prędkości systemu Starshield zaczęto stopniowo wprowadzać kilka dni temu. Obecnie obowiązują one w pełni na terytorium Ukrainy oraz wzdłuż linii frontu. Poinformował o tym 12 listopada tymczasowy pełnomocnik Ukrainy w USA Denys Senik.

„Po raz kolejny osłabiana jest zdolność Ukrainy do obrony własnej przestrzeni powietrznej. Po raz kolejny zagrożone jest życie ukraińskiej ludności cywilnej” – zaznaczył Denys Senik.

Według niego ograniczenia prędkości do 160 km/h zaczęto wprowadzać zaledwie kilka dni temu i obecnie obejmują one w pełni pierwszą linię obrony, która jest kluczowym obszarem do przechwytywania rosyjskich dronów, co dodatkowo osłabia obronę przeciwlotniczą kraju i stanowi zagrożenie dla ukraińskich miast.

Źródło: Radio Swoboda.

Ukraińskie oddziały odnotowują znaczne zakłócenia w działaniu systemu satelitarnego Starshield na całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach. O tym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski 12 listopada po raportach ministra obrony Jewhenija Chmary oraz głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoły Drapatego.

Ograniczenie prędkości łączności satelitarnej systemów Starlink i Starshield negatywnie wpływa na działanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz na możliwości przechwytywania celów powietrznych. Stwierdził to szef departamentu komunikacji Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat.

Komisja Europejska oświadczyła o konieczności natychmiastowego przywrócenia działania amerykańskiego systemu satelitarnego Starshield, który ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludności i terytorium Ukrainy.

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