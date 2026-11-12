Обмеження швидкості Starshield діють на всій території України та вздовж лінії фронту

0:00 / 0:00

Обмеження швидкості Starshield почали поступово запроваджуватися кілька днів тому. Зараз вони повністю діють на території України та вздовж лінії фронту. Про це 12 листопада заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік.

«Знову підривається здатність України захищати своє небо. Знову під загрозою стають життя українських цивільних осіб», — вказав Денис Сєнік.

За його словами, обмеження швидкості до 160 км/год почали запроваджуватися лише кілька днів тому і зараз повністю охоплюють першу лінію оборони, яка є ключовою зоною для перехоплення безпілотників рф, що додатково послаблює протиповітряну оборону країни та створює загрозу для українських міст.

Джерело: Радіо Свобода.

Українські підрозділи фіксують значні перебої в роботі супутникової системи Starshield по всій лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це президент Володимир Зеленський заявив 12 листопада після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Обмеження швидкості супутникового зв’язку Starlink і Starshield негативно впливає на роботу української протиповітряної оборони та можливості перехоплення повітряних цілей. Про це заявив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У Єврокомісії заявили про необхідність негайно відновити роботу американської супутникової системи Starshield, яка важлива для захисту українського населення та території.

Читай нас у