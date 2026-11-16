基辅正在翻新“阵亡捍卫者纪念墙”

在圣米哈伊尔金顶修道院内，已开始对人民纪念墙进行翻新，该纪念墙旨在纪念在乌克兰独立战争中牺牲的乌克兰男女性捍卫者。工程计划于2026年12月6日前完工。

在翻新的纪念墙上，正在安装印有阵亡将士照片的金属结构。

照片通过人工智能进行了优化处理，文字说明已统一，且肖像之间的间距有所缩小。每张照片下方将标注该捍卫者的姓名、父名、军衔及生卒日期。

翻新后，纪念墙将可容纳多达1.2万张照片。 目前，已准备好约4200幅2014年至2021年期间阵亡者的肖像，以及近8000幅自全面入侵开始以来阵亡者的照片，供纪念馆陈列。

来源：乌克兰国家记忆研究所

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