W Kijowie odnawia się Ścianę Pamięci poległych obrońców

Na terenie klasztoru św. Michała Złotogłowego rozpoczęto renowację Ludowej Ściany Pamięci ukraińskich obrońców i obrończyń, którzy polegli w wojnie o niepodległość Ukrainy. Zakończenie prac planowane jest na 6 grudnia 2026 roku.

Na odnowionej ścianie montowane są metalowe konstrukcje z fotografiami poległych.

Zdjęcia zostały poprawione przy pomocy sztucznej inteligencji, napisy ujednolicono, a odległość między portretami zmniejszono. Pod każdym zdjęciem zostaną podane imię, nazwisko, imię po ojcu, stopień wojskowy oraz daty życia obrońcy.

Po renowacji pomnik będzie mógł pomieścić do 12 tysięcy zdjęć. Obecnie przygotowano do umieszczenia około 4200 portretów osób poległych w latach 2014–2021 oraz prawie 8 tysięcy zdjęć poległych po rozpoczęciu pełnej inwazji.

Źródło: Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej

Prezydent Wołodymyr Zełenski pośmiertnie odznaczył Orderem Bogdana Chmielnickiego III stopnia młodszego sierżanta Mykhaila-Wiktora Scelnikowa o pseudonimie „Lemberg”, który bronił Bachmutu w składzie 93. brygady „Kholodny Jar”.

Prezydent Wołodymyr Zełenski odznaczył państwowymi odznaczeniami rozpoznawców Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Podziękował żołnierzom za informacje wywiadowcze, przechwyty i operacje, które pomagają chronić kraj. Gratulacje złożył z okazji Dnia Wywiadu Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, który w Ukrainie obchodzony jest 20 października.

Zełenski odznaczył ukraińskich żołnierzy z okazji Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy.

Czytaj nas na