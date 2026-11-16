В Киеве обновляют Стену памяти погибших защитников

На территории Михайловского Златоверхого монастыря началась реконструкция Народной стены памяти украинских защитников и защитниц, погибших в войне за независимость Украины. Работы планируется завершить к 6 декабря 2026 года.

На обновленной стене устанавливают металлические конструкции с фотографиями павших.

Изображения улучшили с помощью искусственного интеллекта, надписи унифицировали, а расстояние между портретами уменьшили. Под каждой фотографией будут указаны имя, фамилия, отчество, воинское звание и даты жизни защитника.

После реконструкции мемориал сможет вместить до 12 тысяч фотографий. На данный момент для размещения подготовлено около 4200 портретов погибших в 2014–2021 годах и почти 8 тысяч фотографий погибших после начала полномасштабного вторжения.

Источник: Украинский институт национальной памяти

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