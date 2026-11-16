乌克兰将参照德国模式建立三级创伤中心网络

乌克兰将与德国合作，基于TraumaNetzwerk DGU模式，建立一套针对严重创伤的三级救治体系，该体系将涵盖地方、区域和跨区域创伤中心以及专科医疗机构。

“我们希望乌克兰与德国的合作能建立起一个乌克兰创伤中心网络，这些中心将通过独立评估，并按照德国DGU模型的标准和程序获得认证，” ——卫生部长维克多·利亚什科强调道，并补充说明，第一阶段计划于2027年建立规范体系、培训团队并开展试点审核。

该模式规定，系统将包括提供基础救治、 对患者进行稳定处理并治疗中度创伤；区域创伤中心（II级）将为重伤患者提供全天候救治，包括外科手术。 最高级别的救治将由跨区域创伤中心提供，这些中心将专门治疗最严重的创伤。它们还将协调整个网络的工作，开展专业人员培训及科研活动。

乌克兰卫生部通报了这一消息。

乌克兰计划恢复利用国家紧急情况局（DSNS）的飞机进行患者航空医疗后送。政府已批准此类转运的组织程序，这将使患者能够在医院之间以及向国外（特别是波兰的热舒夫）更快地转运。

根据卫生部的一项调查结果，80.5%的医务人员正在使用人工智能。该研究共有超过7000名医务人员、300名患者以及39名企业及相关组织代表参与。

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