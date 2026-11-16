Украина создаст трехуровневую сеть травматологических центров по немецкой модели

В сотрудничестве с Германией Украина внедрит трехуровневую систему оказания помощи при тяжелых травмах на основе модели TraumaNetzwerk DGU, которая будет охватывать местные, региональные и надрегиональные травматологические центры, а также специализированные медицинские учреждения.

«Мы стремимся к тому, чтобы результатом украинско-немецкого сотрудничества стала сеть украинских травматологических центров, которые пройдут независимую оценку и получат сертификацию в соответствии со стандартами и процедурами немецкой модели DGU», — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко, уточнив, что первый этап предусматривает формирование нормативной базы, подготовку команд и проведение пилотных аудитов в 2027 году.

Такая модель предполагает, что в систему войдут локальные травматологические центры (III уровень), которые будут обеспечивать базовую помощь, стабилизацию пациентов и лечение травм средней тяжести, региональные травматологические центры (II уровень), которые будут обеспечивать круглосуточную помощь пациентам с тяжелыми травмами, включая хирургические вмешательства. Самый высокий уровень помощи будут оказывать надрегиональные травматологические центры, которые будут специализироваться на лечении самых тяжелых травм. Они также будут координировать работу сети, осуществлять подготовку специалистов и научную деятельность.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Украине планируют возобновить аэромедическую эвакуацию пациентов на воздушных судах ГСЧС. Правительство уже утвердило порядок организации таких перевозок, которые позволят быстрее доставлять пациентов между больницами и за границу, в частности в польский Жешув.

По результатам опроса Минздрава, ИИ применяют 80,5% медицинских работников. В исследовании приняли участие более 7 тысяч медиков, 300 пациентов и 39 представителей бизнеса и профильных организаций.

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