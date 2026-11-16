We współpracy z Niemcami Ukraina wdroży trójstopniowy system pomocy w przypadku ciężkich urazów oparty na modelu TraumaNetzwerk DGU, który obejmie lokalne, regionalne i ponadregionalne centra urazowe, a także wyspecjalizowane placówki medyczne.

„Chcemy, aby efektem współpracy ukraińsko-niemieckiej stała się sieć ukraińskich ośrodków urazowych, które przejdą niezależną ocenę i otrzymają certyfikację zgodnie ze standardami i procedurami niemieckiego modelu DGU” — podkreślił minister zdrowia Wiktor Liaszko, dodając, że pierwszy etap przewiduje stworzenie podstawy prawnej, szkolenie zespołów oraz przeprowadzenie audytów pilotażowych w 2027 roku.

Model ten zakłada, że do systemu wejdą lokalne centra urazowe (III poziom), które będą zapewniać podstawową pomoc, stabilizację pacjentów oraz leczenie urazów o średnim stopniu ciężkości, a także regionalne centra urazowe (poziom II), które będą zapewniać całodobową pomoc pacjentom z ciężkimi urazami, w tym zabiegi chirurgiczne. Najwyższy poziom opieki będą zapewniać ponadregionalne centra urazowe, które będą się specjalizować w leczeniu najcięższych urazów. Będą one również koordynować pracę sieci, prowadzić szkolenia specjalistów oraz działalność naukową.

Informuje o tym Ministerstwo Zdrowia.

Na Ukrainie planuje się wznowienie ewakuacji medycznej pacjentów samolotami Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS). Rząd zatwierdził już procedurę organizacji takich transportów, które umożliwią szybsze przewożenie pacjentów między szpitalami oraz za granicę, w szczególności do polskiego Rzeszowa.

Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia sztuczną inteligencję stosuje 80,5% pracowników służby zdrowia. W badaniu wzięło udział ponad 7 tysięcy lekarzy, 300 pacjentów oraz 39 przedstawicieli biznesu i organizacji branżowych.

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