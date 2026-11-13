在敖德萨，不明身份人员绑架了一名企业家，并索要100万美元

在敖德萨，警方破获了一个由四人组成的团伙，他们涉嫌绑架一名企业家并向其勒索100万美元。 据调查显示，该犯罪团伙的策划者是一名46岁的文尼察市居民。他拉拢了三名年龄在28至33岁之间的同伙参与犯罪活动。

敖德萨州检察院已向这四名涉案人员通报了涉嫌非法剥夺他人自由和敲诈勒索的指控——依据《乌克兰刑法典》第146条第2款和第189条第4款。

除组织者外，该团伙成员中还包括一名外国人、一名敖德萨居民和一名尼古拉耶夫州居民。

据调查显示，此前这四名男子与受害人曾在尼古拉耶夫州共同经营农场并销售谷物。

当生意遇到财务困难时，嫌疑人认定该企业家欠他们钱。他们以此为借口进行敲诈勒索。

今年10月初，涉案人员来到敖德萨马拉兹利耶夫斯卡亚街的一处办公室，并邀请该商人前往。

会面期间，袭击的组织者开始用手和高尔夫球杆殴打该男子。他一边持刀威胁，一边掏出手枪朝受害人的腿部开了一枪，随后又用枪柄击打其头部。

该团伙的其他成员支持主谋的行动，制造了进一步施暴的威胁，并阻止该企业家逃跑。

犯罪分子威胁要对该男子及其亲属实施报复，并勒索100万美元。由于生命和健康面临切实威胁，受害人被迫满足了他们的要求。

此后，该团伙成员继续跟踪该男子并控制其行踪。在两周的时间里，他们轮流住在他的家中，负责接送他上下班，实际上剥夺了他自由行动的能力。

此外，该企业家还被强迫将其本人及其近亲名下的财产过户给第三方。

起初，这名男子被强迫前往尼古拉耶夫。随后，其中一名同伙将其带到基辅，在那里，受害者在胁迫下签署了处置其公寓的授权书。

此后，嫌疑人开始勒索，要求将属于该企业家母亲的房屋也过户到他们名下。

应检察院的申请，组织者及两名执行者已被羁押，且不得保释。该团伙另一名成员的下落目前正在查明中。

本案的行动支援工作由乌克兰国家警察战略调查局下属的尼古拉耶夫州战略调查处以及乌克兰安全局尼古拉耶夫州分局共同负责。

庭前调查由敖德萨州国家警察总局调查局负责。

奥德萨州检察院通报了上述情况。

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